Preço de The Petros Token hoje

O preço ao vivo de The Petros Token ($TPT) hoje é $ 0.00183491, com uma variação de 4.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $TPT para USD é de $ 0.00183491 por $TPT.

The Petros Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 126,696, com um fornecimento em circulação de 68.98M $TPT. Nas últimas 24 horas, $TPT foi negociado entre $ 0.0017293 (mínimo) e $ 0.00182872 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00599108, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00126925.

No desempenho de curto prazo, $TPT movimentou-se +1.30% na última hora e -14.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 634.19.

Informações de mercado de The Petros Token ($TPT)

Capitalização de mercado $ 126.70K$ 126.70K $ 126.70K Volume (24h) $ 634.19$ 634.19 $ 634.19 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 126.70K$ 126.70K $ 126.70K Fornecimento Circulante 68.98M 68.98M 68.98M Fornecimento total 68,976,014.546562 68,976,014.546562 68,976,014.546562

A capitalização de mercado atual de The Petros Token é $ 126.70K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 634.19. A oferta em circulação de $TPT é 68.98M, com um fornecimento total de 68976014.546562. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 126.70K.