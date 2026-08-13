Preço de The Patriots hoje

O preço ao vivo de The Patriots (PATRIOTS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PATRIOTS para USD é de $ 0 por PATRIOTS.

The Patriots ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 162,244, com um fornecimento em circulação de 749.98M PATRIOTS. Nas últimas 24 horas, PATRIOTS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PATRIOTS movimentou-se +0.96% na última hora e -0.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 38.80K.

Informações de mercado de The Patriots (PATRIOTS)

Capitalização de mercado $ 162.24K$ 162.24K $ 162.24K Volume (24h) $ 38.80K$ 38.80K $ 38.80K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 216.33K$ 216.33K $ 216.33K Fornecimento Circulante 749.98M 749.98M 749.98M Fornecimento total 999,980,260.019507 999,980,260.019507 999,980,260.019507

A capitalização de mercado atual de The Patriots é $ 162.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 38.80K. A oferta em circulação de PATRIOTS é 749.98M, com um fornecimento total de 999980260.019507. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 216.33K.