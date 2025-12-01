Preço de The Orange Era hoje

O preço ao vivo de The Orange Era (ORANGE) hoje é --, com uma variação de 1.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORANGE para USD é de -- por ORANGE.

The Orange Era ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,822, com um fornecimento em circulação de 999.51M ORANGE. Nas últimas 24 horas, ORANGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00484745, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ORANGE movimentou-se -0.19% na última hora e +2.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Orange Era (ORANGE)

Capitalização de mercado $ 25.82K$ 25.82K $ 25.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.82K$ 25.82K $ 25.82K Fornecimento Circulante 999.51M 999.51M 999.51M Fornecimento total 999,514,377.001128 999,514,377.001128 999,514,377.001128

A capitalização de mercado atual de The Orange Era é $ 25.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORANGE é 999.51M, com um fornecimento total de 999514377.001128. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.82K.