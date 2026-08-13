Preço de The Official 89 Coin hoje

O preço ao vivo de The Official 89 Coin (89) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 89 para USD é de $ 0 por 89.

The Official 89 Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 40,042, com um fornecimento em circulação de 776.16M 89. Nas últimas 24 horas, 89 foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 89 movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Official 89 Coin (89)

Capitalização de mercado $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K Fornecimento Circulante 776.16M 776.16M 776.16M Fornecimento total 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387

A capitalização de mercado atual de The Official 89 Coin é $ 40.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 89 é 776.16M, com um fornecimento total de 776157650.2384387. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.04K.