Preço de The Nietzschean Eagle hoje

O preço ao vivo de The Nietzschean Eagle (JACKIE) hoje é $ 0, com uma variação de 46.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JACKIE para USD é de $ 0 por JACKIE.

The Nietzschean Eagle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,564, com um fornecimento em circulação de 999.47M JACKIE. Nas últimas 24 horas, JACKIE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JACKIE movimentou-se +3.67% na última hora e -14.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Nietzschean Eagle (JACKIE)

Capitalização de mercado $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K Fornecimento Circulante 999.47M 999.47M 999.47M Fornecimento total 999,474,043.962393 999,474,043.962393 999,474,043.962393

A capitalização de mercado atual de The Nietzschean Eagle é $ 41.56K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JACKIE é 999.47M, com um fornecimento total de 999474043.962393. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.56K.