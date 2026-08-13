Preço de The Nietzschean Dog hoje

O preço ao vivo de The Nietzschean Dog (RUSS) hoje é $ 0, com uma variação de 10.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RUSS para USD é de $ 0 por RUSS.

The Nietzschean Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,219.3, com um fornecimento em circulação de 964.98M RUSS. Nas últimas 24 horas, RUSS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RUSS movimentou-se -2.66% na última hora e -24.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Nietzschean Dog (RUSS)

Capitalização de mercado $ 15.22K$ 15.22K $ 15.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.22K$ 15.22K $ 15.22K Fornecimento Circulante 964.98M 964.98M 964.98M Fornecimento total 964,976,986.243571 964,976,986.243571 964,976,986.243571

A capitalização de mercado atual de The Nietzschean Dog é $ 15.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RUSS é 964.98M, com um fornecimento total de 964976986.243571. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.22K.