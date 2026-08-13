Preço de The Most Valuable Currency hoje

O preço ao vivo de The Most Valuable Currency (ATTENTION) hoje é $ 0, com uma variação de 5.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATTENTION para USD é de $ 0 por ATTENTION.

The Most Valuable Currency ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,318.02, com um fornecimento em circulação de 988.90M ATTENTION. Nas últimas 24 horas, ATTENTION foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00381335, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ATTENTION movimentou-se +0.31% na última hora e +31.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Most Valuable Currency (ATTENTION)

Capitalização de mercado $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.52K$ 18.52K $ 18.52K Fornecimento Circulante 988.90M 988.90M 988.90M Fornecimento total 999,901,704.159356 999,901,704.159356 999,901,704.159356

A capitalização de mercado atual de The Most Valuable Currency é $ 18.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ATTENTION é 988.90M, com um fornecimento total de 999901704.159356. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.52K.