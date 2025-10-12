Informações de preço de The Meerkat Meme (MEERKAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.42% Alteração de Preço (1D) -1.44% Variação de Preço (7d) -26.49% Variação de Preço (7d) -26.49%

O preço em tempo real de The Meerkat Meme (MEERKAT) é --. Nas últimas 24 horas, MEERKAT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEERKAT é $ 0.00208666, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEERKAT variou +0.42% na última hora, -1.44% nas últimas 24 horas e -26.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de The Meerkat Meme (MEERKAT)

Capitalização de mercado $ 25.75K$ 25.75K $ 25.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.75K$ 25.75K $ 25.75K Fornecimento Circulante 999.43M 999.43M 999.43M Fornecimento total 999,430,454.082807 999,430,454.082807 999,430,454.082807

A capitalização de mercado atual de The Meerkat Meme é $ 25.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEERKAT é 999.43M, com um fornecimento total de 999430454.082807. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.75K.