Qual é o preço atual de The Meek Shall Inherit The Earth?

O preço em tempo real de The Meek Shall Inherit The Earth (MEEK) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como The Meek Shall Inherit The Earth está posicionado no mercado?

The Meek Shall Inherit The Earth ocupa atualmente a posição de número #6692 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$302068.88019654714000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de MEEK?

A oferta circulante de MEEK é de 9899781990.403452 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de The Meek Shall Inherit The Earth?

Nas últimas 24 horas, The Meek Shall Inherit The Earth teve uma variação de preço entre R$0E-15 (mínimo de 24 horas) e R$0E-15 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante The Meek Shall Inherit The Earth está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

The Meek Shall Inherit The Earth atingiu um máximo histórico de R$, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de MEEK hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de The Meek Shall Inherit The Earth?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.