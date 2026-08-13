Qual é o preço atual de The Man from the Future?

O preço em tempo real de The Man from the Future (HENRY) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como The Man from the Future está posicionado no mercado?

The Man from the Future ocupa atualmente a posição de número #10273 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$50132.349935542542000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de HENRY?

A oferta circulante de HENRY é de 999513326.686603 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de The Man from the Future?

Nas últimas 24 horas, The Man from the Future teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante The Man from the Future está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

The Man from the Future atingiu um máximo histórico de R$0.011857363578001551000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de HENRY hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de The Man from the Future?

A movimentação atual do preço de -2.55% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.