Preço de THE LONGEST PUMPFUN STREAM hoje

O preço ao vivo de THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) hoje é $ 0.00000722, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUMPATHON para USD é de $ 0.00000722 por PUMPATHON.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,216.65, com um fornecimento em circulação de 998.96M PUMPATHON. Nas últimas 24 horas, PUMPATHON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00341605, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000643.

No desempenho de curto prazo, PUMPATHON movimentou-se -- na última hora e +7.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Capitalização de mercado $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Fornecimento Circulante 998.96M 998.96M 998.96M Fornecimento total 998,964,241.369809 998,964,241.369809 998,964,241.369809

A capitalização de mercado atual de THE LONGEST PUMPFUN STREAM é $ 7.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUMPATHON é 998.96M, com um fornecimento total de 998964241.369809. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.22K.