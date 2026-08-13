Preço de The Lion hoje

O preço ao vivo de The Lion (LION) hoje é $ 0, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LION para USD é de $ 0 por LION.

The Lion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 174,041, com um fornecimento em circulação de 999.67M LION. Nas últimas 24 horas, LION foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00921415, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LION movimentou-se +0.31% na última hora e +5.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.29K.

Informações de mercado de The Lion (LION)

Capitalização de mercado $ 174.04K$ 174.04K $ 174.04K Volume (24h) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 174.04K$ 174.04K $ 174.04K Fornecimento Circulante 999.67M 999.67M 999.67M Fornecimento total 999,669,780.409471 999,669,780.409471 999,669,780.409471

A capitalização de mercado atual de The Lion é $ 174.04K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.29K. A oferta em circulação de LION é 999.67M, com um fornecimento total de 999669780.409471. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 174.04K.