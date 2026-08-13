Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de The Life of a Chud hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CHUD é de 22,858 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CHUD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de The Life of a Chud hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CHUD é de 22,858 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CHUD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre CHUD

Informações sobre preços de CHUD

O que é CHUD

Site oficial do CHUD

Tokenomics de CHUD

Previsão de preço de CHUD

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de The Life of a Chud

Preço de The Life of a Chud (CHUD)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 CHUD para USD

$0.00002295
$0.00002295$0.00002295
-16.70%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de The Life of a Chud (CHUD)
Última atualização da página: 2026-08-13 22:26:27 (UTC+8)

Preço de The Life of a Chud hoje

O preço ao vivo de The Life of a Chud (CHUD) hoje é $ 0, com uma variação de 17.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHUD para USD é de $ 0 por CHUD.

The Life of a Chud ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,858, com um fornecimento em circulação de 999.86M CHUD. Nas últimas 24 horas, CHUD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00123478, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHUD movimentou-se +0.31% na última hora e -21.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Life of a Chud (CHUD)

$ 22.86K
$ 22.86K$ 22.86K

--
----

$ 22.86K
$ 22.86K$ 22.86K

999.86M
999.86M 999.86M

999,864,113.33546
999,864,113.33546 999,864,113.33546

A capitalização de mercado atual de The Life of a Chud é $ 22.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHUD é 999.86M, com um fornecimento total de 999864113.33546. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.86K.

Histórico de preço de The Life of a Chud USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123478
$ 0.00123478$ 0.00123478

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-17.30%

-21.73%

-21.73%

Histórico de preços de The Life of a Chud (CHUD) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de The Life of a Chud em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de The Life of a Chud em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de The Life of a Chud em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de The Life of a Chud em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-17.30%
30 dias$ 0-9.98%
60 dias$ 0-12.00%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para The Life of a Chud

Previsão de preço de The Life of a Chud (CHUD) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CHUD em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de The Life of a Chud (CHUD) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de The Life of a Chud pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço The Life of a Chud pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CHUD para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de The Life of a Chud.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de The Life of a Chud (CHUD)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre The Life of a Chud

Qual é o preço atual de The Life of a Chud?

O preço em tempo real de The Life of a Chud (CHUD) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como The Life of a Chud está posicionado no mercado?

The Life of a Chud ocupa atualmente a posição de número #8517 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$114539.83715757066000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de CHUD?

A oferta circulante de CHUD é de 999864113.33546 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de The Life of a Chud?

Nas últimas 24 horas, The Life of a Chud teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante The Life of a Chud está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

The Life of a Chud atingiu um máximo histórico de R$0.0061873961031334806000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de CHUD hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de The Life of a Chud?

A movimentação atual do preço de -17.30% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Life of a Chud

Última atualização da página: 2026-08-13 22:26:27 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o The Life of a Chud (CHUD)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre The Life of a Chud

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

KiiChain

KiiChain

KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00855
$0.00855$0.00855

-70.01%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01887
$0.01887$0.01887

-10.44%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2480
$0.2480$0.2480

+2.05%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28503
$0.28503$0.28503

-12.72%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0062975
$0.0062975$0.0062975

+53.93%

Bitway

Bitway

BTW

$0.264834
$0.264834$0.264834

+20.86%

aPriori

aPriori

APR

$0.49571
$0.49571$0.49571

+14.90%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002800
$0.0002800$0.0002800

+12.00%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04072
$0.04072$0.04072

+11.86%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?