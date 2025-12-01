Preço de The Last Job hoje

O preço ao vivo de The Last Job (QUIT) hoje é $ 0.00008984, com uma variação de 31.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QUIT para USD é de $ 0.00008984 por QUIT.

The Last Job ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,413, com um fornecimento em circulação de 989.67M QUIT. Nas últimas 24 horas, QUIT foi negociado entre $ 0.00006782 (mínimo) e $ 0.00008983 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00073055, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004305.

No desempenho de curto prazo, QUIT movimentou-se +4.40% na última hora e -8.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Last Job (QUIT)

Capitalização de mercado $ 88.41K$ 88.41K $ 88.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 88.41K$ 88.41K $ 88.41K Fornecimento Circulante 989.67M 989.67M 989.67M Fornecimento total 989,671,281.477533 989,671,281.477533 989,671,281.477533

A capitalização de mercado atual de The Last Job é $ 88.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QUIT é 989.67M, com um fornecimento total de 989671281.477533. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 88.41K.