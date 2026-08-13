Preço de The Invincible Game Token hoje

O preço ao vivo de The Invincible Game Token (IGGT) hoje é $ 0.01210479, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IGGT para USD é de $ 0.01210479 por IGGT.

The Invincible Game Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 146,212, com um fornecimento em circulação de 12.02M IGGT. Nas últimas 24 horas, IGGT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.063498, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IGGT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 46.92K.

Informações de mercado de The Invincible Game Token (IGGT)

Capitalização de mercado $ 146.21K$ 146.21K $ 146.21K Volume (24h) $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.10M$ 12.10M $ 12.10M Fornecimento Circulante 12.02M 12.02M 12.02M Fornecimento total 999,999,872.792214 999,999,872.792214 999,999,872.792214

A capitalização de mercado atual de The Invincible Game Token é $ 146.21K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 46.92K. A oferta em circulação de IGGT é 12.02M, com um fornecimento total de 999999872.792214. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.10M.