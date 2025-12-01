Preço de The Green Era hoje

O preço ao vivo de The Green Era (GREEN) hoje é --, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GREEN para USD é de -- por GREEN.

The Green Era ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,241.98, com um fornecimento em circulação de 998.32M GREEN. Nas últimas 24 horas, GREEN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GREEN movimentou-se -- na última hora e +3.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Green Era (GREEN)

Capitalização de mercado $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Fornecimento Circulante 998.32M 998.32M 998.32M Fornecimento total 998,324,984.609936 998,324,984.609936 998,324,984.609936

