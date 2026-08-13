Preço de The Great White hoje

O preço ao vivo de The Great White (GREATWHITE) hoje é $ 0, com uma variação de 46.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GREATWHITE para USD é de $ 0 por GREATWHITE.

The Great White ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,996, com um fornecimento em circulação de 999.73M GREATWHITE. Nas últimas 24 horas, GREATWHITE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GREATWHITE movimentou-se 0.00% na última hora e +9.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Great White (GREATWHITE)

Capitalização de mercado $ 22.00K$ 22.00K $ 22.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.00K$ 22.00K $ 22.00K Fornecimento Circulante 999.73M 999.73M 999.73M Fornecimento total 999,731,861.386493 999,731,861.386493 999,731,861.386493

A capitalização de mercado atual de The Great White é $ 22.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GREATWHITE é 999.73M, com um fornecimento total de 999731861.386493. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.00K.