Preço de The Game Company hoje

O preço ao vivo de The Game Company (GMRT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GMRT para USD é de $ 0 por GMRT.

The Game Company ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 92,676, com um fornecimento em circulação de 236.00M GMRT. Nas últimas 24 horas, GMRT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.849855, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GMRT movimentou-se +1.03% na última hora e +91.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 283.85.

Informações de mercado de The Game Company (GMRT)

Capitalização de mercado $ 92.68K$ 92.68K $ 92.68K Volume (24h) $ 283.85$ 283.85 $ 283.85 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 392.70K$ 392.70K $ 392.70K Fornecimento Circulante 236.00M 236.00M 236.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de The Game Company é $ 92.68K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 283.85. A oferta em circulação de GMRT é 236.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 392.70K.