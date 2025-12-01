Preço de The Final Quarter hoje

O preço ao vivo de The Final Quarter (Q4) hoje é --, com uma variação de 3.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de Q4 para USD é de -- por Q4.

The Final Quarter ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,429, com um fornecimento em circulação de 999.16M Q4. Nas últimas 24 horas, Q4 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, Q4 movimentou-se -1.43% na última hora e +5.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Final Quarter (Q4)

Capitalização de mercado $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K Fornecimento Circulante 999.16M 999.16M 999.16M Fornecimento total 999,161,610.262361 999,161,610.262361 999,161,610.262361

A capitalização de mercado atual de The Final Quarter é $ 21.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de Q4 é 999.16M, com um fornecimento total de 999161610.262361. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.43K.