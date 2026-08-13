Preço de The Earn Bull hoje

O preço ao vivo de The Earn Bull (TEB) hoje é $ 0, com uma variação de 25.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TEB para USD é de $ 0 por TEB.

The Earn Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 156,161, com um fornecimento em circulação de 998.46M TEB. Nas últimas 24 horas, TEB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TEB movimentou-se -0.02% na última hora e -41.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.16K.

Informações de mercado de The Earn Bull (TEB)

Capitalização de mercado $ 156.16K$ 156.16K $ 156.16K Volume (24h) $ 4.16K$ 4.16K $ 4.16K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 156.16K$ 156.16K $ 156.16K Fornecimento Circulante 998.46M 998.46M 998.46M Fornecimento total 998,464,527.04847 998,464,527.04847 998,464,527.04847

A capitalização de mercado atual de The Earn Bull é $ 156.16K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.16K. A oferta em circulação de TEB é 998.46M, com um fornecimento total de 998464527.04847. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 156.16K.