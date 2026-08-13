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O preço ao vivo de The Cult of YOTS hoje é 0.00111327 USD. A capitalização de mercado de YOTS é de 1,037,281 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de YOTS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de The Cult of YOTS hoje é 0.00111327 USD. A capitalização de mercado de YOTS é de 1,037,281 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de YOTS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de The Cult of YOTS (YOTS)

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$0.00119404$0.00119404
-0.52%1D
mexc
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USD
Gráfico de preço em tempo real de The Cult of YOTS (YOTS)
Última atualização da página: 2026-08-13 22:22:38 (UTC+8)

Preço de The Cult of YOTS hoje

O preço ao vivo de The Cult of YOTS (YOTS) hoje é $ 0.00111327, com uma variação de 57.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YOTS para USD é de $ 0.00111327 por YOTS.

The Cult of YOTS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,037,281, com um fornecimento em circulação de 929.95M YOTS. Nas últimas 24 horas, YOTS foi negociado entre $ 0.00106798 (mínimo) e $ 0.00255049 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00509022, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YOTS movimentou-se -9.61% na última hora e -44.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 448.85K.

Informações de mercado de The Cult of YOTS (YOTS)

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 448.85K
$ 448.85K$ 448.85K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

929.95M
929.95M 929.95M

999,951,923.149251
999,951,923.149251 999,951,923.149251

A capitalização de mercado atual de The Cult of YOTS é $ 1.04M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 448.85K. A oferta em circulação de YOTS é 929.95M, com um fornecimento total de 999951923.149251. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.

Histórico de preço de The Cult of YOTS USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00106798
$ 0.00106798$ 0.00106798
Mínimo 24h
$ 0.00255049
$ 0.00255049$ 0.00255049
Máximo 24h

$ 0.00106798
$ 0.00106798$ 0.00106798

$ 0.00255049
$ 0.00255049$ 0.00255049

$ 0.00509022
$ 0.00509022$ 0.00509022

$ 0
$ 0$ 0

-9.61%

-57.30%

-44.85%

-44.85%

Histórico de preços de The Cult of YOTS (YOTS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de The Cult of YOTS em USD foi de $ -0.001494121233318026.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de The Cult of YOTS em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de The Cult of YOTS em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de The Cult of YOTS em USD foi de $ +0.0000292379235072597.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001494121233318026-57.30%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ +0.0000292379235072597+0.03%

Previsão de preço para The Cult of YOTS

Previsão de preço de The Cult of YOTS (YOTS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de YOTS em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de The Cult of YOTS (YOTS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de The Cult of YOTS pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço The Cult of YOTS pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de YOTS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de The Cult of YOTS.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de The Cult of YOTS (YOTS)

Site oficial

Categoria :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

Sobre The Cult of YOTS

Qual é o preço de negociação ao vivo de The Cult of YOTS hoje?

O preço atual de negociação de The Cult of YOTS está em R$0.0055785180029927679000, atualizado em tempo real. Esse preço reflete dados agregados de múltiplos mercados, garantindo uma representação precisa da oferta e demanda global.

Quanta atividade de negociação está ocorrendo para YOTS?

YOTS registrou um volume de negociação de 24 horas de R$--. Essa métrica é importante para avaliar as condições de liquidez — um volume maior geralmente indica mercados mais ativos e execução de ordens mais fluida.

Qual é o desempenho do preço de The Cult of YOTS hoje?

,Nas últimas 24 horas, The Cult of YOTS apresentou uma variação de preço de -57.30%. Uma tendência positiva sugere maior interesse comprador, enquanto uma tendência negativa pode refletir pressão de venda de curto prazo ou quedas mais amplas no mercado.

Em que faixa de preços The Cult of YOTS negociou hoje?

,Nos últimos dias, The Cult of YOTS oscilou entre R$0.0053515729848430446000 e R$0.0127803267683967273000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade intradiária e possíveis níveis de suporte/resistência.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Cult of YOTS

Última atualização da página: 2026-08-13 22:22:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o The Cult of YOTS (YOTS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

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up

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$0.2480
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+2.05%

DAPPOS

DAPPOS

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$0.28644
$0.28644$0.28644

-12.28%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0061762
$0.0061762$0.0061762

+50.96%

Bitway

Bitway

BTW

$0.264577
$0.264577$0.264577

+20.75%

aPriori

aPriori

APR

$0.49251
$0.49251$0.49251

+14.16%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002800
$0.0002800$0.0002800

+12.00%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04082
$0.04082$0.04082

+12.14%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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