Preço de The Cult of YOTS hoje

O preço ao vivo de The Cult of YOTS (YOTS) hoje é $ 0.00111327, com uma variação de 57.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YOTS para USD é de $ 0.00111327 por YOTS.

The Cult of YOTS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,037,281, com um fornecimento em circulação de 929.95M YOTS. Nas últimas 24 horas, YOTS foi negociado entre $ 0.00106798 (mínimo) e $ 0.00255049 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00509022, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YOTS movimentou-se -9.61% na última hora e -44.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 448.85K.

Informações de mercado de The Cult of YOTS (YOTS)

Capitalização de mercado $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volume (24h) $ 448.85K$ 448.85K $ 448.85K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 929.95M 929.95M 929.95M Fornecimento total 999,951,923.149251 999,951,923.149251 999,951,923.149251

A capitalização de mercado atual de The Cult of YOTS é $ 1.04M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 448.85K. A oferta em circulação de YOTS é 929.95M, com um fornecimento total de 999951923.149251. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.