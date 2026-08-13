Preço de The cage is all I know hoje

O preço ao vivo de The cage is all I know (CAGE) hoje é $ 0, com uma variação de 1.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAGE para USD é de $ 0 por CAGE.

The cage is all I know ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,516.87, com um fornecimento em circulação de 981.38M CAGE. Nas últimas 24 horas, CAGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00193913, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CAGE movimentou-se -0.66% na última hora e +10.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The cage is all I know (CAGE)

Capitalização de mercado $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K Fornecimento Circulante 981.38M 981.38M 981.38M Fornecimento total 981,380,379.299876 981,380,379.299876 981,380,379.299876

A capitalização de mercado atual de The cage is all I know é $ 17.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAGE é 981.38M, com um fornecimento total de 981380379.299876. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.52K.