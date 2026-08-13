Preço de The Black Whale hoje

O preço ao vivo de The Black Whale (BLACKWHALE) hoje é $ 0, com uma variação de 11.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLACKWHALE para USD é de $ 0 por BLACKWHALE.

The Black Whale ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,864, com um fornecimento em circulação de 984.74M BLACKWHALE. Nas últimas 24 horas, BLACKWHALE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00835945, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLACKWHALE movimentou-se +0.31% na última hora e +13.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Black Whale (BLACKWHALE)

Capitalização de mercado $ 28.86K$ 28.86K $ 28.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.86K$ 28.86K $ 28.86K Fornecimento Circulante 984.74M 984.74M 984.74M Fornecimento total 984,735,153.078253 984,735,153.078253 984,735,153.078253

A capitalização de mercado atual de The Black Whale é $ 28.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLACKWHALE é 984.74M, com um fornecimento total de 984735153.078253. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.86K.