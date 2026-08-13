Preço de The Black Queen hoje

O preço ao vivo de The Black Queen (ANSEMWIFE) hoje é $ 0, com uma variação de 4.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANSEMWIFE para USD é de $ 0 por ANSEMWIFE.

The Black Queen ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,231, com um fornecimento em circulação de 974.14M ANSEMWIFE. Nas últimas 24 horas, ANSEMWIFE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANSEMWIFE movimentou-se +0.07% na última hora e -0.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Black Queen (ANSEMWIFE)

Capitalização de mercado $ 36.23K$ 36.23K $ 36.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.23K$ 36.23K $ 36.23K Fornecimento Circulante 974.14M 974.14M 974.14M Fornecimento total 974,138,095.477927 974,138,095.477927 974,138,095.477927

A capitalização de mercado atual de The Black Queen é $ 36.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANSEMWIFE é 974.14M, com um fornecimento total de 974138095.477927. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.23K.