Preço de The Black Calf hoje

O preço ao vivo de The Black Calf (BABYANSEM) hoje é $ 0, com uma variação de 3.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYANSEM para USD é de $ 0 por BABYANSEM.

The Black Calf ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 81,786, com um fornecimento em circulação de 999.90M BABYANSEM. Nas últimas 24 horas, BABYANSEM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0034959, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYANSEM movimentou-se +3.66% na última hora e +4.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Black Calf (BABYANSEM)

Capitalização de mercado $ 81.79K$ 81.79K $ 81.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 81.79K$ 81.79K $ 81.79K Fornecimento Circulante 999.90M 999.90M 999.90M Fornecimento total 999,897,771.979512 999,897,771.979512 999,897,771.979512

A capitalização de mercado atual de The Black Calf é $ 81.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYANSEM é 999.90M, com um fornecimento total de 999897771.979512. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 81.79K.