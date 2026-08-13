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O preço ao vivo de The Black Bear hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BLACKBEAR é de 753,765 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BLACKBEAR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de The Black Bear hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BLACKBEAR é de 753,765 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BLACKBEAR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de The Black Bear (BLACKBEAR)

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Preço em tempo real de 1 BLACKBEAR para USD

$0.00075482
$0.00075482$0.00075482
-0.18%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de The Black Bear (BLACKBEAR)
Última atualização da página: 2026-08-13 22:20:19 (UTC+8)

Preço de The Black Bear hoje

O preço ao vivo de The Black Bear (BLACKBEAR) hoje é $ 0, com uma variação de 16.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLACKBEAR para USD é de $ 0 por BLACKBEAR.

The Black Bear ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 753,765, com um fornecimento em circulação de 1000.00M BLACKBEAR. Nas últimas 24 horas, BLACKBEAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00208504, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLACKBEAR movimentou-se -2.54% na última hora e -6.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 45.73K.

Informações de mercado de The Black Bear (BLACKBEAR)

$ 753.77K
$ 753.77K$ 753.77K

$ 45.73K
$ 45.73K$ 45.73K

$ 753.77K
$ 753.77K$ 753.77K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,324.952856
999,995,324.952856 999,995,324.952856

A capitalização de mercado atual de The Black Bear é $ 753.77K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 45.73K. A oferta em circulação de BLACKBEAR é 1000.00M, com um fornecimento total de 999995324.952856. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 753.77K.

Histórico de preço de The Black Bear USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208504
$ 0.00208504$ 0.00208504

$ 0
$ 0$ 0

-2.54%

-16.78%

-6.78%

-6.78%

Histórico de preços de The Black Bear (BLACKBEAR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de The Black Bear em USD foi de $ -0.000152218253579.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de The Black Bear em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de The Black Bear em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de The Black Bear em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000152218253579-16.78%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

Previsão de preço para The Black Bear

Previsão de preço de The Black Bear (BLACKBEAR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BLACKBEAR em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de The Black Bear (BLACKBEAR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de The Black Bear pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço The Black Bear pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BLACKBEAR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de The Black Bear.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de The Black Bear (BLACKBEAR)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre The Black Bear

Qual é o preço atual de The Black Bear?

The Black Bear está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de -16.78% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de The Black Bear é de R$0.0104479894158290808000, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de BLACKBEAR hoje?

A capitalização de mercado está em R$3777063.62564862405000, colocando o ativo no #3157 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de The Black Bear?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com BLACKBEAR.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 999995324.952856 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria The Black Bear se enquadra?

The Black Bear faz parte da classificação Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de BLACKBEAR?

Operar na rede -- permite que BLACKBEAR aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Black Bear

Última atualização da página: 2026-08-13 22:20:19 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o The Black Bear (BLACKBEAR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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KiiChain

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KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

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AIR

$0.00871
$0.00871$0.00871

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Thinking Cat

Thinking Cat

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$0.01860
$0.01860$0.01860

-11.72%

up

up

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$0.2469
$0.2469$0.2469

+1.60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28600
$0.28600$0.28600

-12.42%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0060416
$0.0060416$0.0060416

+47.67%

Bitway

Bitway

BTW

$0.264294
$0.264294$0.264294

+20.62%

aPriori

aPriori

APR

$0.49452
$0.49452$0.49452

+14.63%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002864
$0.0002864$0.0002864

+14.56%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04130
$0.04130$0.04130

+13.46%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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