Qual é o preço atual de The Black Bear?

The Black Bear está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de -16.78% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de The Black Bear é de R$0.0104479894158290808000, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de BLACKBEAR hoje?

A capitalização de mercado está em R$3777063.62564862405000, colocando o ativo no #3157 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de The Black Bear?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com BLACKBEAR.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 999995324.952856 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria The Black Bear se enquadra?

The Black Bear faz parte da classificação Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de BLACKBEAR?

Operar na rede -- permite que BLACKBEAR aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.