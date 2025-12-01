Preço de The Bitcoin Mascot hoje

O preço ao vivo de The Bitcoin Mascot (BITTY) hoje é $ 0.00281512, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BITTY para USD é de $ 0.00281512 por BITTY.

The Bitcoin Mascot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,835,642, com um fornecimento em circulação de 999.34M BITTY. Nas últimas 24 horas, BITTY foi negociado entre $ 0.00276889 (mínimo) e $ 0.00295022 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0200771, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002153.

No desempenho de curto prazo, BITTY movimentou-se +0.63% na última hora e -9.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Bitcoin Mascot (BITTY)

Capitalização de mercado $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Fornecimento Circulante 999.34M 999.34M 999.34M Fornecimento total 999,343,313.101049 999,343,313.101049 999,343,313.101049

A capitalização de mercado atual de The Bitcoin Mascot é $ 2.84M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BITTY é 999.34M, com um fornecimento total de 999343313.101049. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.84M.