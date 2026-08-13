Preço de The Big Trout hoje

O preço ao vivo de The Big Trout (BIGTROUT) hoje é $ 0, com uma variação de 5.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIGTROUT para USD é de $ 0 por BIGTROUT.

The Big Trout ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,715, com um fornecimento em circulação de 945.94M BIGTROUT. Nas últimas 24 horas, BIGTROUT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 51.71, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BIGTROUT movimentou-se +2.12% na última hora e +27.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Big Trout (BIGTROUT)

Capitalização de mercado $ 20.72K$ 20.72K $ 20.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.70K$ 21.70K $ 21.70K Fornecimento Circulante 945.94M 945.94M 945.94M Fornecimento total 990,942,541.912656 990,942,541.912656 990,942,541.912656

A capitalização de mercado atual de The Big Trout é $ 20.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BIGTROUT é 945.94M, com um fornecimento total de 990942541.912656. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.70K.