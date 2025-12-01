Preço de The Best Website Ever hoje

O preço ao vivo de The Best Website Ever (BWE) hoje é $ 0.00000755, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BWE para USD é de $ 0.00000755 por BWE.

The Best Website Ever ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,484.47, com um fornecimento em circulação de 991.92M BWE. Nas últimas 24 horas, BWE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00212334, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000694.

No desempenho de curto prazo, BWE movimentou-se -- na última hora e +3.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Best Website Ever (BWE)

Capitalização de mercado $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Fornecimento Circulante 991.92M 991.92M 991.92M Fornecimento total 991,916,233.124984 991,916,233.124984 991,916,233.124984

A capitalização de mercado atual de The Best Website Ever é $ 7.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BWE é 991.92M, com um fornecimento total de 991916233.124984. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.48K.