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O preço ao vivo de The Arena hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de ARENA é de 6,358,216 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ARENA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de The Arena hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de ARENA é de 6,358,216 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ARENA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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+0.01%1D
mexc
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USD
Gráfico de preço em tempo real de The Arena (ARENA)
Última atualização da página: 2026-08-13 22:19:19 (UTC+8)

Preço de The Arena hoje

O preço ao vivo de The Arena (ARENA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARENA para USD é de $ 0 por ARENA.

The Arena ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,358,216, com um fornecimento em circulação de 10.00B ARENA. Nas últimas 24 horas, ARENA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00100262 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02660259, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ARENA movimentou-se -0.18% na última hora e -29.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 39.30K.

Informações de mercado de The Arena (ARENA)

$ 6.36M
$ 6.36M$ 6.36M

$ 39.30K
$ 39.30K$ 39.30K

$ 9.94M
$ 9.94M$ 9.94M

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,812,932.523247
9,999,812,932.523247 9,999,812,932.523247

A capitalização de mercado atual de The Arena é $ 6.36M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 39.30K. A oferta em circulação de ARENA é 10.00B, com um fornecimento total de 9999812932.523247. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.94M.

Histórico de preço de The Arena USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0.00100262
$ 0.00100262$ 0.00100262
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100262
$ 0.00100262$ 0.00100262

$ 0.02660259
$ 0.02660259$ 0.02660259

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+1.67%

-29.12%

-29.12%

Histórico de preços de The Arena (ARENA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de The Arena em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de The Arena em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de The Arena em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de The Arena em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+1.67%
30 dias$ 0+71.72%
60 dias$ 0+74.20%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para The Arena

Previsão de preço de The Arena (ARENA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ARENA em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de The Arena (ARENA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de The Arena pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço The Arena pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ARENA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de The Arena.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre The Arena

Qual é o preço atual de mercado de The Arena?

The Arena está avaliado em R$, com uma variação de 1.66% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui ARENA?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de ARENA. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está The Arena em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de ARENA?

A oferta circulante é de 10000000000.0, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de The Arena?

The Arena gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta ARENA em relação aos concorrentes da SocialFi,Avalanche Ecosystem,Made in USA?

Comparado a outros ativos no segmento SocialFi,Avalanche Ecosystem,Made in USA, o impulso de ARENA é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Arena

Última atualização da página: 2026-08-13 22:19:19 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o The Arena (ARENA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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KiiChain

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KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00871
$0.00871$0.00871

-69.44%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01876
$0.01876$0.01876

-10.96%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2466
$0.2466$0.2466

+1.48%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28593
$0.28593$0.28593

-12.44%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0060990
$0.0060990$0.0060990

+49.07%

Bitway

Bitway

BTW

$0.264634
$0.264634$0.264634

+20.77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002840
$0.0002840$0.0002840

+13.60%

aPriori

aPriori

APR

$0.49228
$0.49228$0.49228

+14.11%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04124
$0.04124$0.04124

+13.29%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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