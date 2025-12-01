Preço de The Amazing Digital Circus hoje

O preço ao vivo de The Amazing Digital Circus (TADC) hoje é --, com uma variação de 36.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TADC para USD é de -- por TADC.

The Amazing Digital Circus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,985, com um fornecimento em circulação de 999.95M TADC. Nas últimas 24 horas, TADC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TADC movimentou-se -1.06% na última hora e +80.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Amazing Digital Circus (TADC)

Capitalização de mercado $ 61.99K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.99K Fornecimento Circulante 999.95M Fornecimento total 999,949,044.920467

