Preço de The African Bull hoje

O preço ao vivo de The African Bull (SUNUSI) hoje é $ 0, com uma variação de 1.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUNUSI para USD é de $ 0 por SUNUSI.

The African Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,014, com um fornecimento em circulação de 953.92M SUNUSI. Nas últimas 24 horas, SUNUSI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SUNUSI movimentou-se +1.75% na última hora e -6.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The African Bull (SUNUSI)

Capitalização de mercado $ 62.01K$ 62.01K $ 62.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.01K$ 62.01K $ 62.01K Fornecimento Circulante 953.92M 953.92M 953.92M Fornecimento total 953,915,781.0 953,915,781.0 953,915,781.0

A capitalização de mercado atual de The African Bull é $ 62.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUNUSI é 953.92M, com um fornecimento total de 953915781.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.01K.