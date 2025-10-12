Informações de preço de Tharwa USD (THUSD) (USD)

O preço em tempo real de Tharwa USD (THUSD) é $0.999203. Nas últimas 24 horas, THUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.994545 e a máxima de $ 1.008, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de THUSD é $ 1.085, enquanto o mais baixo é $ 0.873839.

Em termos de desempenho de curto prazo, THUSD variou +0.18% na última hora, -0.03% nas últimas 24 horas e -0.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tharwa USD (THUSD)

A capitalização de mercado atual de Tharwa USD é $ 668.62K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de THUSD é 668.92K, com um fornecimento total de 3582210.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.58M.