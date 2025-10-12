O preço ao vivo de Tharwa USD hoje é 0.999203 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de THUSD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de THUSD facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Tharwa USD hoje é 0.999203 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de THUSD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de THUSD facilmente na MEXC agora.

Mais sobre THUSD

Informações sobre preços de THUSD

Site oficial do THUSD

Tokenomics de THUSD

Previsão de preço de THUSD

Preço de Tharwa USD (THUSD)

Preço em tempo real de 1 THUSD para USD

Gráfico de preço em tempo real de Tharwa USD (THUSD)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:55:38 (UTC+8)

Informações de preço de Tharwa USD (THUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.18%

-0.03%

-0.02%

-0.02%

O preço em tempo real de Tharwa USD (THUSD) é $0.999203. Nas últimas 24 horas, THUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.994545 e a máxima de $ 1.008, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de THUSD é $ 1.085, enquanto o mais baixo é $ 0.873839.

Em termos de desempenho de curto prazo, THUSD variou +0.18% na última hora, -0.03% nas últimas 24 horas e -0.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tharwa USD (THUSD)

A capitalização de mercado atual de Tharwa USD é $ 668.62K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de THUSD é 668.92K, com um fornecimento total de 3582210.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.58M.

Histórico de preços de Tharwa USD (THUSD) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Tharwa USD em USD foi de $ -0.0003424443884708.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Tharwa USD em USD foi de $ -0.0009448463.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Tharwa USD em USD foi de $ -0.0003951847.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Tharwa USD em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0003424443884708-0.03%
30 dias$ -0.0009448463-0.09%
60 dias$ -0.0003951847-0.03%
90 dias$ 0--

O que é Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

Recurso de Tharwa USD (THUSD)

Site oficial

Previsão de preço do Tharwa USD (em USD)

Quanto valerá Tharwa USD (THUSD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tharwa USD (THUSD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tharwa USD.

Confira a previsão de preço de Tharwa USD agora!

THUSD para moedas locais

Tokenomics de Tharwa USD (THUSD)

Compreender a tokenomics de Tharwa USD (THUSD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token THUSD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Tharwa USD (THUSD)

Quanto vale hoje o Tharwa USD (THUSD)?
O preço ao vivo de THUSD em USD é 0.999203 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de THUSD para USD?
O preço atual de THUSD para USD é $ 0.999203. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tharwa USD?
A capitalização de mercado de THUSD é $ 668.62K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de THUSD?
O fornecimento circulante de THUSD é de 668.92K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de THUSD?
THUSD atingiu um preço máximo histórico de 1.085 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de THUSD?
THUSD atingiu um preço minímo histórico de 0.873839 USD.
Qual é o volume de negociação de THUSD?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para THUSD é -- USD.
THUSD vai subir ainda este ano?
THUSD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do THUSD para uma análise mais detalhada.
