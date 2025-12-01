Preço de Thank You So Much hoje

O preço ao vivo de Thank You So Much (TYSM) hoje é --, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TYSM para USD é de -- por TYSM.

Thank You So Much ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 135,097, com um fornecimento em circulação de 84.69B TYSM. Nas últimas 24 horas, TYSM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TYSM movimentou-se -0.04% na última hora e +40.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Thank You So Much (TYSM)

Capitalização de mercado $ 135.10K$ 135.10K $ 135.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 159.52K$ 159.52K $ 159.52K Fornecimento Circulante 84.69B 84.69B 84.69B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Thank You So Much é $ 135.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TYSM é 84.69B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 159.52K.