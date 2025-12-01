Preço de Tetsuo Coin hoje

O preço ao vivo de Tetsuo Coin (TETSUO) hoje é $ 0.00101111, com uma variação de 4.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TETSUO para USD é de $ 0.00101111 por TETSUO.

Tetsuo Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,008,996, com um fornecimento em circulação de 1000.00M TETSUO. Nas últimas 24 horas, TETSUO foi negociado entre $ 0.00098392 (mínimo) e $ 0.00107825 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.064571, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003975.

No desempenho de curto prazo, TETSUO movimentou-se +1.80% na última hora e -3.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tetsuo Coin (TETSUO)

Capitalização de mercado $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

