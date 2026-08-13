Preço de testibull hoje

O preço ao vivo de testibull (TESTIBULL) hoje é $ 0, com uma variação de 1.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TESTIBULL para USD é de $ 0 por TESTIBULL.

testibull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,119, com um fornecimento em circulação de 999.78M TESTIBULL. Nas últimas 24 horas, TESTIBULL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00551229, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TESTIBULL movimentou-se +0.21% na última hora e -13.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de testibull (TESTIBULL)

Capitalização de mercado $ 28.12K$ 28.12K $ 28.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.12K$ 28.12K $ 28.12K Fornecimento Circulante 999.78M 999.78M 999.78M Fornecimento total 999,783,680.442967 999,783,680.442967 999,783,680.442967

A capitalização de mercado atual de testibull é $ 28.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TESTIBULL é 999.78M, com um fornecimento total de 999783680.442967. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.12K.