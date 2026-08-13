Preço de Terrace hoje

O preço ao vivo de Terrace (TRC) hoje é $ 0, com uma variação de 5.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRC para USD é de $ 0 por TRC.

Terrace ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,300, com um fornecimento em circulação de 270.13M TRC. Nas últimas 24 horas, TRC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02722563, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRC movimentou-se -4.36% na última hora e -96.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Terrace (TRC)

Capitalização de mercado $ 26.30K$ 26.30K $ 26.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 97.36K$ 97.36K $ 97.36K Fornecimento Circulante 270.13M 270.13M 270.13M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Terrace é $ 26.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRC é 270.13M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 97.36K.