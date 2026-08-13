Preço de Tenbin Mexican Peso hoje

O preço ao vivo de Tenbin Mexican Peso (TMXN) hoje é $ 0.058211, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TMXN para USD é de $ 0.058211 por TMXN.

Tenbin Mexican Peso ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 524,411, com um fornecimento em circulação de 9.01M TMXN. Nas últimas 24 horas, TMXN foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.098098, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04051022.

No desempenho de curto prazo, TMXN movimentou-se -- na última hora e +4.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.77.

Informações de mercado de Tenbin Mexican Peso (TMXN)

Capitalização de mercado $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K Volume (24h) $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K Fornecimento Circulante 9.01M 9.01M 9.01M Fornecimento total 9,013,289.166915188 9,013,289.166915188 9,013,289.166915188

A capitalização de mercado atual de Tenbin Mexican Peso é $ 524.41K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.77. A oferta em circulação de TMXN é 9.01M, com um fornecimento total de 9013289.166915188. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 524.41K.