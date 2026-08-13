Preço de Telcoin MXN hoje

O preço ao vivo de Telcoin MXN (EMXN) hoje é $ 0.05864, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMXN para USD é de $ 0.05864 por EMXN.

Telcoin MXN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 133,919, com um fornecimento em circulação de 2.28M EMXN. Nas últimas 24 horas, EMXN foi negociado entre $ 0.058622 (mínimo) e $ 0.058697 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.128844, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04540281.

No desempenho de curto prazo, EMXN movimentou-se +0.00% na última hora e +1.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.89K.

Informações de mercado de Telcoin MXN (EMXN)

Capitalização de mercado $ 133.92K$ 133.92K $ 133.92K Volume (24h) $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 133.92K$ 133.92K $ 133.92K Fornecimento Circulante 2.28M 2.28M 2.28M Fornecimento total 2,283,737.247837 2,283,737.247837 2,283,737.247837

A capitalização de mercado atual de Telcoin MXN é $ 133.92K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.89K. A oferta em circulação de EMXN é 2.28M, com um fornecimento total de 2283737.247837. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 133.92K.