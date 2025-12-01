Preço de TEKTIAS hoje

O preço ao vivo de TEKTIAS (TKT) hoje é --, com uma variação de 0,00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TKT para USD é de -- por TKT.

TEKTIAS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4 893,27, com um fornecimento em circulação de 96,00M TKT. Nas últimas 24 horas, TKT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,01329354, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TKT movimentou-se -- na última hora e 0,00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TEKTIAS (TKT)

Capitalização de mercado $ 4,89K$ 4,89K $ 4,89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5,10K$ 5,10K $ 5,10K Fornecimento Circulante 96,00M 96,00M 96,00M Fornecimento total 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

