Preço de TeamWater hoje

O preço ao vivo de TeamWater (WATER) hoje é --, com uma variação de 4.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WATER para USD é de -- por WATER.

TeamWater ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,904.94, com um fornecimento em circulação de 999.69M WATER. Nas últimas 24 horas, WATER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00504707, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WATER movimentou-se -0.17% na última hora e +4.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TeamWater (WATER)

Capitalização de mercado $ 19.90K$ 19.90K $ 19.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.90K$ 19.90K $ 19.90K Fornecimento Circulante 999.69M 999.69M 999.69M Fornecimento total 999,686,819.5437025 999,686,819.5437025 999,686,819.5437025

