Preço de TBLL xStock hoje

O preço ao vivo de TBLL xStock (TBLLX) hoje é $ 105.53, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TBLLX para USD é de $ 105.53 por TBLLX.

TBLL xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 339,840, com um fornecimento em circulação de 3.31K TBLLX. Nas últimas 24 horas, TBLLX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 107.23, enquanto a mínima histórica foi de $ 103.99.

No desempenho de curto prazo, TBLLX movimentou-se -- na última hora e -0.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 76.90.

Informações de mercado de TBLL xStock (TBLLX)

Capitalização de mercado $ 339.84K$ 339.84K $ 339.84K Volume (24h) $ 76.90$ 76.90 $ 76.90 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 604.04M$ 604.04M $ 604.04M Fornecimento Circulante 3.31K 3.31K 3.31K Fornecimento total 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938

A capitalização de mercado atual de TBLL xStock é $ 339.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 76.90. A oferta em circulação de TBLLX é 3.31K, com um fornecimento total de 5724132.232720938. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 604.04M.