Preço de TBAG hoje

O preço ao vivo de TBAG (TBAG) hoje é --, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TBAG para USD é de -- por TBAG.

TBAG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 135,883, com um fornecimento em circulação de 231.34M TBAG. Nas últimas 24 horas, TBAG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00596667, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TBAG movimentou-se -0.23% na última hora e +6.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TBAG (TBAG)

Capitalização de mercado $ 135.88K$ 135.88K $ 135.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 587.38K$ 587.38K $ 587.38K Fornecimento Circulante 231.34M 231.34M 231.34M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

