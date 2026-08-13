Preço de Tardimals hoje

O preço ao vivo de Tardimals (TARDIMALS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TARDIMALS para USD é de $ 0 por TARDIMALS.

Tardimals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,089, com um fornecimento em circulação de 957.29M TARDIMALS. Nas últimas 24 horas, TARDIMALS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TARDIMALS movimentou-se -1.44% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tardimals (TARDIMALS)

Capitalização de mercado $ 46.09K$ 46.09K $ 46.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.09K$ 46.09K $ 46.09K Fornecimento Circulante 957.29M 957.29M 957.29M Fornecimento total 957,287,865.144581 957,287,865.144581 957,287,865.144581

A capitalização de mercado atual de Tardimals é $ 46.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TARDIMALS é 957.29M, com um fornecimento total de 957287865.144581. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.09K.