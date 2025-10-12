Informações de preço de Tardigrades Cult (TARD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +5.79% Variação de Preço (7d) +5.79%

O preço em tempo real de Tardigrades Cult (TARD) é --. Nas últimas 24 horas, TARD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TARD é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TARD variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +5.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tardigrades Cult (TARD)

Capitalização de mercado $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Fornecimento Circulante 993.36M 993.36M 993.36M Fornecimento total 993,357,004.491082 993,357,004.491082 993,357,004.491082

A capitalização de mercado atual de Tardigrades Cult é $ 7.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TARD é 993.36M, com um fornecimento total de 993357004.491082. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.26K.