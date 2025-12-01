Preço de Tapestry AI hoje

O preço ao vivo de Tapestry AI (TAPS) hoje é $ 0.00012618, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TAPS para USD é de $ 0.00012618 por TAPS.

Tapestry AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,960, com um fornecimento em circulação de 502.55M TAPS. Nas últimas 24 horas, TAPS foi negociado entre $ 0.00012494 (mínimo) e $ 0.00013051 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00090307, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007287.

No desempenho de curto prazo, TAPS movimentou-se -1.13% na última hora e -33.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tapestry AI (TAPS)

Capitalização de mercado $ 62.96K$ 62.96K $ 62.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 125.28K$ 125.28K $ 125.28K Fornecimento Circulante 502.55M 502.55M 502.55M Fornecimento total 999,982,081.292905 999,982,081.292905 999,982,081.292905

A capitalização de mercado atual de Tapestry AI é $ 62.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TAPS é 502.55M, com um fornecimento total de 999982081.292905. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 125.28K.