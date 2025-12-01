Preço de Taoillium hoje

O preço ao vivo de Taoillium (SN109) hoje é $ 0.703523, com uma variação de 11.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN109 para USD é de $ 0.703523 por SN109.

Taoillium ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,145,682, com um fornecimento em circulação de 1.63M SN109. Nas últimas 24 horas, SN109 foi negociado entre $ 0.61966 (mínimo) e $ 0.713512 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.046, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.344796.

No desempenho de curto prazo, SN109 movimentou-se +3.05% na última hora e +6.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Taoillium (SN109)

Capitalização de mercado $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Fornecimento Circulante 1.63M 1.63M 1.63M Fornecimento total 1,628,493.871982153 1,628,493.871982153 1,628,493.871982153

A capitalização de mercado atual de Taoillium é $ 1.15M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN109 é 1.63M, com um fornecimento total de 1628493.871982153. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.15M.