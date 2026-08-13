Preço de TAO INU hoje

O preço ao vivo de TAO INU (TAONU) hoje é $ 0, com uma variação de 2.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TAONU para USD é de $ 0 por TAONU.

TAO INU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 163,098, com um fornecimento em circulação de 926.67M TAONU. Nas últimas 24 horas, TAONU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04103916, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TAONU movimentou-se +0.38% na última hora e -2.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.76.

Informações de mercado de TAO INU (TAONU)

Capitalização de mercado $ 163.10K$ 163.10K $ 163.10K Volume (24h) $ 7.76$ 7.76 $ 7.76 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 163.10K$ 163.10K $ 163.10K Fornecimento Circulante 926.67M 926.67M 926.67M Fornecimento total 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887

A capitalização de mercado atual de TAO INU é $ 163.10K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.76. A oferta em circulação de TAONU é 926.67M, com um fornecimento total de 926672684.8454887. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 163.10K.