Preço de Talisman hoje

O preço ao vivo de Talisman (SEEK) hoje é $ 0.00928755, com uma variação de 3.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SEEK para USD é de $ 0.00928755 por SEEK.

Talisman ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,803, com um fornecimento em circulação de 9.02M SEEK. Nas últimas 24 horas, SEEK foi negociado entre $ 0.00928751 (mínimo) e $ 0.00966962 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.4532, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00928745.

No desempenho de curto prazo, SEEK movimentou-se -0.01% na última hora e -1.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 172.22.

Informações de mercado de Talisman (SEEK)

Capitalização de mercado $ 83.80K$ 83.80K $ 83.80K Volume (24h) $ 172.22$ 172.22 $ 172.22 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 928.77K$ 928.77K $ 928.77K Fornecimento Circulante 9.02M 9.02M 9.02M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Talisman é $ 83.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 172.22. A oferta em circulação de SEEK é 9.02M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 928.77K.