O preço ao vivo de Tairon (TAIRO) hoje é --, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TAIRO para USD é de -- por TAIRO.

Tairon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,581, com um fornecimento em circulação de 50.00M TAIRO. Nas últimas 24 horas, TAIRO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.258846, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TAIRO movimentou-se +21.15% na última hora e -33.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tairon (TAIRO)

Capitalização de mercado $ 21.58K$ 21.58K $ 21.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.16K$ 43.16K $ 43.16K Fornecimento Circulante 50.00M 50.00M 50.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

